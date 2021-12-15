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Faiz kararı öncesi kur yine zirvede - Son Dakika

Faiz kararı öncesi kur yine zirvede

15.12.2021 15:06
Faiz kararı öncesi kur yine zirvede

Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde dolar/TL kuru yeni zirveleri test ediyor.

Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde dolar/TL kuru yeni zirveleri test ediyor. Ekonomistler toplantıdan faiz indirimi kararı çıkmasını bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 21,31 olan enflasyon oranına rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi yapması kurların rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı.

TCMB Para Politikası Kurulu yılın son toplantısını Perşembe günü yapacak. Toplantı öncesinde toplantıdan faiz indirimi kararı çıkacağı beklentisi ile Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ediyor.

Dolar/TL kuru bugün 14,75, euro/TL ise 16,65 seviyelerinde işlem görüyor. Merkez Bankası kurlardaki yükselişi durdurmak için 1 Aralık'tan bu yana piyasa döviz satışı yaparak dört kez doğrudan müdahalede bulundu.

"Faiz kararı TL için kritik önemde"

HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy, günlük yatırım bülteninde yaptığı değerlendirmede bugün yine TCMB'den döviz satış müdahalesi gelmesinin olası olduğunu belirtti.

Aksoy, "Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı TL için kritik önemde olacak. HSBC Portföy olarak tahminimiz ve piyasa beklentisi faiz oranının 1 puan düşürülerek yüzde 14'e indirilmesi yönünde. Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faiz oranını değiştirmediği durumda TL'de değer kazancı görülebilir" dedi.

Merkez Bankası Kasım ayında politika faizini yüzde 15'e indirmişti. Banka, yılın son faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 100 baz puan daha indirim olacağı yönünde.

DW/ SSB, HS

(c)

Faiz kararı öncesi kur yine zirvede

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Türk Lirası, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Faiz kararı öncesi kur yine zirvede - Son Dakika


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