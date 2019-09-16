Son Dakika Haberleri: Falcao'yu göndermemişti, yollar ayrılıyor!
Son Dakika Spor Haber

Falcao'yu göndermemişti, yollar ayrılıyor!

1 saat önce

France Football'un yer alan habere göre; Son olarak Marsilya'ya evinde 4-3 mağlup olan Monaco'da Leonardo Jardim ismi tartışılmaya başlandı.

Falcao'yu göndermemişti, yollar ayrılıyor!, System.String[]

France Football'un yer alan habere göre; Son olarak Marsilya'ya evinde 4-3 mağlup olan Monaco'da Leonardo Jardim ismi tartışılmaya başlandı.


Radamel Falcao'nun ayrılmasının ardından kadroya birçok futbolcu katan fakat bir türlü beklenen oyunu ortaya koyamayan Monaco'da yönetim Jardim için toplanacak.


Ligin ilk 5 haftasında sadece 2 puan alabilen Monaco'da yönetimin yapacağı toplantıda Jardim'in durumu masaya yatırılacak ve bir karar alınacak.


Kırmızı beyazlılar, dün akşam Marsilya karşısında oynadığı iç saha maçını 4-3 kaybederken yenen basit goller eleştiri konusu oldu.


Monaco yaz dönemi kadrosuna Ben Yedder'i ilave etmiş, eski Fenerbahçeli Slimani'yi de rotasyona eklemişti.

Leonardo Jardim, Radamel Falcao, Marsilya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Radamel Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 2,7 milyon lira kazandırdı!
Martin Linnes'i hırs bastı! Devre arasını bekliyor Trabzonspor, Gençlerbirliği ile kendi sahasında berabere kaldı Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:39:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Falcao'yu göndermemişti, yollar ayrılıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]