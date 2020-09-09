Falezlerde intihar girişiminde bulunan gence hayati müdahale - Son Dakika

Falezlerde intihar girişiminde bulunan gence hayati müdahale

Yaklaşık 30 metrelik falezlerde kendi canını hiçe saydı

Falezlerin ucunda gerçekleşen kurtarma operasyonu yürekleri ağızlara getirdi

ANTALYA - Antalya'da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren 40 yaşındaki kişinin falezler üzerindeki intihar girişimi bir vatandaş tarafından engellendi.Falezlerden düşme tehlikesi geçiren iki kişiyi polis güçlükle kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 11.30 sırasında Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezler üzerinde meydana geldi. Ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen 40 yaşındaki Kemal B., öğle saatlerinde tel örgüleri geçerek falezlerin üzerine çıktı. Eşiyle parkta gezi yapan İsmet Akbulut, kendisinde su isteyen Kemal B.'nin durumundan şüphelendi. Marketten su alıp Kemal B.'ye veren Akbulut, bir süre bu kişi ile sohbet etti. Falezler üzerinden Kemal B.'nin atlamaya niyetli olduğunu öğrenen Akbulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sürede İsmet Akbulut, yaklaşık 30 metrelik falezler üzerinde Kemal B.'yi ikna etmek için konuşmasına devam etti. Akbulut, ekiplerin geldiğini görünce atlamaya niyetlenen adamın üzerine hızla atladı. Kemal B.'yi geriye çeken Akbulut, 'çabuk' diye yardım çığlıkları atmaya başladı. Akbulut, falezlerin uç kısmında Kemal B.'yi güçlükle tutabildi. İki kişinin de düşme tehlikesi geçirmesi polisin bölgeye koşarak ulaşmasıyla son buldu. Tel örgüleri geçerek kayalara tırmanan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı güvenli bölgeye çekti. Kendisini kurtaran kişiyi de tehlikeye atan Kemal B.'nin bir hayli bitkin olduğu gözlemlendi.

Kemal B., polise, " Maaşıma haciz geldi ben daha nereye kadar çalışacağım." diyerek ağladı. Su verilip sakinleştirilen Kemal B., kayalık alandan polis ve itfaiye ekiplerinin eşliğinde indirildi. Sağlık ekipleri tarafından muayenesi yapılan Kemal B., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Kemal B.'nin falezler ucundaki görüntüsü ve Akbulut, üzerine atlaması kurtarmaya çalışması kameralara saniye saniye yansıdı.

"Beni de götürüyordu"

Hayatını tehlikeye atarak Kemal B.'yi kurtaran İsmet Akbulut, " Eşimde parka geldim. Bu kişi benden su istedi, 'hayırdır' dedim. Burada dolanıyordu. Bende suyu aldım geldim verdim. Bir derdi olup olmadığını sordum. Anladım zaten kendini atacaktı. Ondan sonra bir saat sohbet ettik. Polisi aradım. Telefonu verirken kaptım orada. Atladım üstüne. Beni de götürüyordu aşağı. Benim üç katım cüssesi vardı. Yapacak bir şey yok, can bu."diye konuştu.