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Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu - Son Dakika

Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu

23.09.2021 17:24

Antalya'da yerde bulduğu Atatürk posterini 30 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasına asmak isteyen bir kişi çevrede bulunan vatandaşları korkuttu. 40 dakika boyunca posteri asmak için uğraşan adamın düşmek üzere olduğunu görenler polis ekiplerini aradı. Ekiplerin gelmesi ile 36 yaşındaki şahıs güvenli bölgeye geçti.

Konyaaltı ilçesinde 36 yaşındaki Abdulcelil Doğan, yerde bulduğu Atatürk posterini yaklaşık 30 metrelik falezlerin uç kısmına asmak istedi. Denize düşme tehlikesine aldırış etmeden kayaların üzerine çıkan Doğan, yaklaşık 40 dakika boyunca posteri kayaya bağlamaya çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle kaya üzerinde durmakta zorlanan Doğan, posteri elinden uçurdu.

DÜŞMEK ÜZERE OLDUĞUNU GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

Doğan'ın falezlerde düşmek üzere olduğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayalar üzerinde bir süre daha bekleyen Abdulcelil Doğan, ekiplerin geldiğini görünce inip güvenli bölgeye geçti.

Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı çevredekiler korku dolu gözlerle izledi

"YERDE GÖRÜNCE DAYANAMADI"

Bulunduğu yerden çıkartılan Doğan, "Yerde görünce dayanamadım. Falezlere asmak istedim. Ancak aşağıya uçtu" dedi. Doğan, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu
Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu
Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu
Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu

Mustafa Kemal Atatürk, Konyaaltı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu - Son Dakika
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