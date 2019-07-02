Fanatik Kitap, Obradovic'in hayatını yazdı
37 dakika önce
Fanatik Kitap, Fenerbahçe Beko ile birçok başarıya imza atan Başantrenör Zeljko Obradovic'in kitabını yazdı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
Fanatik Kitap, Fenerbahçe Beko
ile birçok başarıya imza atan Başantrenör Zeljko Obradovic
'in kitabını yazdı.
Fenerbahçe Beko'da elde ettiği başarılarla dikkat çeken ve Avrupa
'nın en önemli koçları arasında yer alan Zeljko Obradovic'in hayatı ve basketbol
yaşamı kitap oldu. Gökhan German ve Hamit Turhan
'ın imzası bulunan kitap, 'Yaşayan Efsane Obra' başlığıyla Fanatik Kitap tarafından okuyucularla buluşturuluyor. Sırp koçun kariyerin en özel anlarının yer aldığı kitaba ilginin de yoğun olması bekleniyor. - İSTANBUL
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