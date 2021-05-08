Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi - Son Dakika

Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi

08.05.2021 16:49
Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi, System.String[]

İsrail polisi, geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da bir cemaate saldırı düzenlemişti. Konuyla ilgili konuşan Filistinli bazı analistler, bölgede yeni bir halk ayaklanmasının çıkabileceği öngörüsünde bulunuyor. Özellikle, Fanatik Yahudi grupların Ramazan'ın 28'ine denk gelen 10 Mayıs Pazartesi günü Mescid-i Aksa'ya baskın planları yapması bölgede tansiyonu iyice artıracak gibi görünüyor.

İsrail güçlerinin, Kudüs'teki "egemenlik mücadelesi" kapsamında Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden çıkmaya zorlaması ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önündeki Filistinlilere müdahalesi sonucu Filistinli gruplar ile Yahudi yerleşimciler arasında bir süredir gerginlik yaşanıyor.

205 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail polisinin, işgal altında tutuğu Kudüs'te dün akşam Müslümanların kutsalı ve ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasıyla ramazan ayının başından bu yana bölgede yaşanan gerginlik tırmanışa geçti. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Fanatik Yahudi gruplar, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlanıyor

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN PLANLARI YAPIYORLAR

Fanatik Yahudi gruplar, Ramazan'ın 28'ine denk gelen 10 Mayıs Pazartesi günü, yer yüzündeki bütün Müslümanların kutsalı ve ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya baskın planları yaparken, "işgale hayır" diyerek Kudüs'ü savunan Filistinliler, İsrail'e direniyor.

YENİ BİR HALK AYAKLANMASI İHTİMALİ

Filistinli bazı analistler, Kudüs'te bir "egemenlik mücadelesinin" yaşandığına dikkati çekerek, fanatik Yahudi grupların Aksa'ya baskın planı yapmayı planladığı 10 Mayıs başta olmak üzere, İsrail'in gelecek günlerde Filistinlilere yönelik atacağı sert adımların, bölgede yeni bir halk ayaklanmasıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulunuyor. Bazı analistler ise tansiyonun yükseleceğine ilişkin yorumlara katılmıyor.

Fanatik Yahudi gruplar, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlanıyor

BÖLGEDEKİ SON GERGİNLİK NASIL BAŞLADI?

Kudüslü gazeteci Muhammed Abdurabbih, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılma girişimlerinin Filistin halkının tepkisiyle karşılaştığını ve Kudüs'teki son olayların başlangıcı olduğunu söyledi.

Abdurabbih, Filistinli gençlerin, yerleşimcilerin saldırıları, Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen İsrail askerleri ve Filistinlilere yönelik tutuklamalar, güvenlik gerekçesiyle askerlerin keyfi adımları ve yerleşimcilerin ihlalleri gibi günübirlik birçok tacizle karşı karşıya kaldığını belirtti.

YAKLAŞIK 30 BİN FANATİK GRUP YÜRÜYÜŞ YAPACAK

Fanatik Yahudi grupların, 1967'deki Doğu Kudüs işgalini İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak adlandırdıklarına ve kutladıklarına dikkati çeken Abdurabbih, yaklaşık 30 bin fanatik grup ve yerleşimcinin yürüyüş yapacağı 10 Mayıs Pazartesi günü başta olmak üzere Kudüs'teki mücadelenin devam edeceğini dile getirdi.

Abdurabbih, İsrail'in pazartesi günü muhtemel olaylara yönelik atacağı adımların ve şiddet olaylarının, Kudüs'te tansiyonu yükseltebileceği öngörüsünde bulundu.


Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi

Yahudi, İsrail, Mayıs, Aksa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (9)
  • Vatandaş: Nerdesin Birleşmiş Milletler nerdesin avrupa parlementosu nerdesiniz lan araplar müslümanlar nerdesiniz koca dünya israilden mi korkuyo güzel ülkem nerdesin pkk yi bitirdiğin gibi girelim yok edelim israili bu nedir bu zulum allahın laneti gazabi tez zamanda yakıp yıksın israili Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • DemokraT : Peygamberlerin lanetledigi yahudilere baska bedua ya gerek yok.. Mescidi aksa zulmune sesiz kalanda o yahudiler kadar sucludur.. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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