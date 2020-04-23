Far Cry 3'ün Vaas'ı Geri Dönecekmiş Gibi Görünüyor - Son Dakika

Far Cry 3 oyununun Vaas Montenegro'sunu tekrardan görmeyi ister miydiniz? Muhtemelen yakında yeniden bir buluşma olacak. En azından rol aktörü buna işaret ediyor.

Birçok oyuncuya göre Far Cry serisinin en iyi oyunu Far Cry 3. Etkileyici bir hikaye ve içimizi ferahlatan bir ortamda geçmesi bir yana, Fransız yayıncının seri genelindeki psikopat kötü karakter furyasının da başlangıcı olan Vaas Montenegro ile tanıştırmıştı. Kendisi aynı zamanda genel olarak kötü karakterlerin arasında en simgesel olanlarından bir tanesi. Belki bu karakteri daha sonradan bir kez daha görebiliriz.

Far Cry 3'ün Vaas Montenegro'su Geri mi Dönecek?

Reddit üzerinden gerçekleştirilen bir AMA (Bana Her Şeyi Sor) seansı sırasında, karakteri canlandıran Michael Mando'ya halen Vaas olarak tanınıp tanınmadığı soruldu. Cevap veren Kanadalı ünlü oyuncu, "Vaas benim iç kişiliğim, yaratılmasına yardımda bulunduğumdan dolayı da benim için her daim değerli olacak. Halen Vaas olarak tanınıyorum ve o karaktere dolup taşan bir sevgim var. Beni mutlu ediyor. Kim bilir... Belki yakında rolümü tekrardan icra ederim." yorumunda bulundu.

Michael Mando tarafından yapılan bu yorumun neye işaret olduğu belirsiz. Ancak Ekim ayı içerisinde, Ubisoft Film & Television bölümü tarafından Far Cry 3: Blood Dragon ile ilgili bir animasyon dizisi üzerinde çalışıldığını öğrenmiştik. Bu oyun bildiğiniz gibi Far Cry 3 için bağımsız bir genişletme paketiydi ve 1980'li yılların aksiyon filmlerinin, çizgi-filmlerinin ve video oyunlarının parodisiydi. Mando muhtemelen bunu kastetmiş olabilir. Fransız yayıncı sil baştan bir senaryo yazıp, hikayeye Vaas karakterini de dahil etmiş olabilir. Elbette kesin bir şey söylemek çok zor. Bekleyip, göreceğiz.

Öte yandan Jason Schreier, Ubisoft bünyesinde geliştirilmekte olan beş AAA oyundan bir tanesinin Far Cry olacağına işaret etmişti. Bu beş oyun, 2021 finansal yılının sonuna kadar satışa sunulmuş olacak. Ne var ki bir önceki haberimizde de bahsettiğimiz gibi, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının çıkışlarının ileri bir tarihe atılması durumunda bu oyunlar da gecikebilir.