Faridabad\'da Lunapark Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

HİNDİSTAN'ın Faridabad kentindeki bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Faridabad kentindeki bir lunaparkta 'Tsunami Salıncağı' adlı oyuncakta meydana gelen kazada, salıncağı tutan kilit mekanizmalarından birinin kırılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını ve yaralıların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.