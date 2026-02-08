HİNDİSTAN'ın Faridabad kentindeki bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Faridabad kentindeki bir lunaparkta 'Tsunami Salıncağı' adlı oyuncakta meydana gelen kazada, salıncağı tutan kilit mekanizmalarından birinin kırılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını ve yaralıların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Faridabad'da Lunapark Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı
