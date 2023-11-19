Fransa, EURO 2024 Elemeler B Grubu 7. maçında Cebelitarık ile kozlarını paylaştı. Gol yağmuruna dönen karşılaşmayı ev sahibi 14-0 kazandı.
Fransa'nın golleri 3. dakikada Santos (k.k), 5. dakikada Thuram, 16. dakikada Warren Zaire Emery, 30, 74 ve 82. dakikalarda Mbappe, 34. dakikada Clauss, 36 ve 65. dakikalarda Coman, 37. dakikada Fofana, 63. dakikada Rabiot, 73. dakikada Dembele, 89 ve 90+1. dakikada Groud attı.
Maçın ardından EURO 2024'ü garantileyen Fransa puanını 21 yaptı. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Fransa, Yunanistan ile karşılaşacak. Cebelitarık ise Hollanda'yı konuk edecek.
Son Dakika › Futbol › Farkı görenler gözlerine inanamadı! Fransa, Cebelitarık'a dinlenip dinlenip gol attı - Son Dakika