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Farkı görenler gözlerine inanamadı! Fransa, Cebelitarık'a dinlenip dinlenip gol attı - Son Dakika

Farkı görenler gözlerine inanamadı! Fransa, Cebelitarık'a dinlenip dinlenip gol attı

EURO 2024 Elemeleri B Grubu 7. maçında Fransa, Cebelitarık'ı sahasında 14-0 mağlup etti.

Farkı görenler gözlerine inanamadı! Fransa, Cebelitarık\'a dinlenip dinlenip gol attı
19.11.2023 01:08  - Güncelleme: 01:11

Fransa, EURO 2024 Elemeler B Grubu 7. maçında Cebelitarık ile kozlarını paylaştı. Gol yağmuruna dönen karşılaşmayı ev sahibi 14-0 kazandı.

Fark çift hanelerde! Fransa, Cebelitarık'a dinlenip dinlenip gol attı

MBAPPE HAT-TRICK YAPTI

Fransa'nın golleri 3. dakikada Santos (k.k), 5. dakikada Thuram, 16. dakikada Warren Zaire Emery, 30, 74 ve 82. dakikalarda Mbappe, 34. dakikada Clauss, 36 ve 65. dakikalarda Coman, 37. dakikada Fofana, 63. dakikada Rabiot, 73. dakikada Dembele, 89 ve 90+1. dakikada Groud attı.

Fark çift hanelerde! Fransa, Cebelitarık'a dinlenip dinlenip gol attı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Maçın ardından EURO 2024'ü garantileyen Fransa puanını 21 yaptı. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Fransa, Yunanistan ile karşılaşacak. Cebelitarık ise Hollanda'yı konuk edecek.

Fark çift hanelerde! Fransa, Cebelitarık'a dinlenip dinlenip gol attı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Cebelitarık, Fransa, Zaire, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Farkı görenler gözlerine inanamadı! Fransa, Cebelitarık'a dinlenip dinlenip gol attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Farkı görenler gözlerine inanamadı! Fransa, Cebelitarık'a dinlenip dinlenip gol attı - Son Dakika
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