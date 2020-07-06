Farkındalık oluşturmak için Van Gölü kıyısını temizleyip yürüyüş yaptılar - Son Dakika

Farkındalık oluşturmak için Van Gölü kıyısını temizleyip yürüyüş yaptılar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ve Van Gölü Aktivistleri Derneği iş birliğiyle "Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın" teması kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ve Van Gölü Aktivistleri Derneği iş birliğiyle "Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın" teması kapsamında etkinlik düzenlendi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, özel bir yolcu taşıma firması ve vatandaşların destek verdiği çalışmalarda gölün kıyısındaki çöpler toplandı.

Etkinliğe katılan daha sonra çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş ve bisiklet turu yaptı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün temiz tutulmasına dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe, ilçe belediyesi, bazı sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin destek verdiğini belirten Özel, "Bizi burada yalnız bırakmayan tüm destekçi ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Van Gölü'nün en büyük sıkıntılarından birisinin göle akan kanalizasyon atıkları olduğunu biliyor ve buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Lütfen gölümüzü, denizimizi kirletmeyin, kirlenmesine izin vermeyin." dedi.

Van Gölü, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:54 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Farkındalık oluşturmak için Van Gölü kıyısını temizleyip yürüyüş yaptılar - Son Dakika
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