Fas'ta Çığ Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Fas'ta Çığ Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

22.01.2026 05:32
Fas ordusu, Toubkal Dağı'ndaki çığ faciasında kaybolan 3 kişinin cenazesini buldu.

Fas ordusu, ülkenin en yüksek zirvesi olan Toubkal Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesinin bulunduğunu açıkladı.

Fas Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak'ta ülkenin orta kesimindeki Imlil'den Toubkal Dağı'na çıkan geçitte çığ düşmesi sonucu 3 kişinin mahsur kalması üzerine ordunun yerel yetkililer, jandarma ve sivil savunma ile yakın koordinasyon içinde arama ve kurtarma çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, şiddetli iklim dalgalanmalarına ve zorlu doğa koşullarına rağmen, arama ekiplerinin kaza yerine giden yolları açtıktan sonra kayıp kişileri bulmayı ve cenazelerini çıkarmayı başardığı ifade edildi.

Fas Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada da cumartesi gününe kadar devam edecek alçak basınç ile şiddetli yağmur, kar ve kuvvetli rüzgarların Fas'ın çeşitli bölgelerinde etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

00:17
00:09
23:38
23:18
23:07
22:34
