Fas'ta Kasr el-Kebir Tahliye Edildi

Fas'ın kuzeyindeki Lukus Nehri'nde su seviyesinin yağışların etkisiyle yükselmesi sebebiyle Kasr el-Kebir kenti sakinlerinin tamamının güvenli bölgelere tahliye edilmesine karar verildiği belirtildi.

Kasr el-Kebir Belediye Başkanı Muhammed es-Simu, yaptığı açıklamada, "Yetkililer, sel ihtimaline karşı, su ve elektrik kesintilerini de göz önünde bulundurarak herhangi bir can kaybını önlemek amacıyla bu gece Kasr el-Kebir kentini tamamen tahliye etme kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Simu, daha önce yaptığı açıklamada şehir sakinlerinin yüzde 70'inin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Faslı Milletvekili Zeynep es-Simu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge için benzeri görülmemiş yağış uyarıları yapıldığına dikkati çekerek, "Yetkililer, bölgede bu gece yaşanacak ve Vadi el-Mahazin Barajı'ndan akan su seviyesini yükseltecek yeni yağış uyarıları üzerine şehri kapatmaya ve sakinlerini tamamen tahliye etmeye karar verdi." dedi.

Yerel medya kaynaklarına göre, Kasr el-Kebir şehrinin yaklaşık 120 bin nüfusu bulunuyor.

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün çok sayıda bölgede şiddetli yağış uyarısı yapmış, Eğitim Bakanlığı da yağıştan etkilenecek bölgelerde 2-7 Ocak tarihlerinde eğitime ara verileceğini açıklamıştı. Ülkede aralık ve ocak aylarında şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Fas'ta, aralık ayından bu yana yaşanan yağışlarla ülkedeki barajlarda su rezervlerinin, Temmuz 2019'dan beri görülmeyen bir seviye olan 9,26 milyar metreküpe ulaştığı ifade ediliyor.