Fas'ta Maduro İçin Protesto

05.01.2026 23:39
ABD'nin Maduro'ya yönelik müdahalesi Fas'ta protesto edildi; halk Venezuela'nın egemenliğini savundu.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesi, Fas'ın başkenti Rabat'taki parlamento önünde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Halklarla Dayanışma İçin Fas Demokratik Ağı adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla onlarca kişi başkent Rabat'taki parlamento binası önünde bir araya geldi.

Venezuela'nın egemenliğinin ihlalini reddeden göstericiler, "Trump, sen korkaksın, Maduro aşağılanmayacak" ve "Savaşlara yeter artık, Amerika halkın düşmanıdır" sloganları attı.

Halklarla Dayanışma İçin Fas Demokratik Ağı Üyesi Hatice Riyadi, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Venezuela'ya ve egemenliğine yönelik saldırıyı ve devlet başkanının hedef alınmasını eleştirdi.

Saldırıyı, uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlali olarak değerlendiren Riyadi, ABD yönetiminin daha önce de Filistin, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

Riyadi, saldırıyı, ABD'nin iç sorunlarını krizlerini yurt dışına ihraç ederek çözme girişimlerinin bir parçası olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Maduro ve eşi, ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn bölgesindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA

