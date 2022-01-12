Üye Girişi
Fas'ta muhalefet partisinden "Amaziglerin yılbaşı ulusal bayram ilan edilsin" çağrısı - Son Dakika

Fas'ta muhalefet partisinden "Amaziglerin yılbaşı ulusal bayram ilan edilsin" çağrısı

12.01.2022 16:09
Fas'ta muhalefet partisinden "Amaziglerin yılbaşı ulusal bayram ilan edilsin" çağrısı

Fas'ta muhalefette yer alan İlerleme ve Sosyalizm Partisi ve bazı sivil toplum kuruluşları, Amaziglerin (Berberiler) binlerce yıldır yılbaşı olarak kutladığı 13 Ocak'ın ulusal bayram ve resmi tatil ilan edilmesini istedi.

Fas'ta muhalefette yer alan İlerleme ve Sosyalizm Partisi ve bazı sivil toplum kuruluşları, Amaziglerin (Berberiler) binlerce yıldır yılbaşı olarak kutladığı 13 Ocak'ın ulusal bayram ve resmi tatil ilan edilmesini istedi.

İlerleme ve Sosyalizm Partisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Amaziglerin yaşam koşullarını iyileştirmek için fiili ve gerçek önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada bu kapsamda Amazig yeni yılının ülkede ulusal bayram olarak tanınması talep edildi.

Amazig Eylem Cephesi de ülkedeki bütün vatandaşları Berberi yılbaşını kutlamaya davet ederek, söz konusu günün ulusal bayram olarak tanınması ve resmi tatil ilan edilmesini istedi.

Eylem Cephesinden yapılan yazılı açıklamada, Amazig yılbaşının ülkece kutlanmasının "Faslı Berberi kimliğinin kurumlar içinde sağlamlaştırılması adına bir ihtiyaç olduğu" kaydedildi.

Fas İnsan Hakları Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu da daha önce Amazig yeni yılının ulusal bayram ilan edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

YORUMLAR
500

Sosyalizm, Bayram, Ocak, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta muhalefet partisinden 'Amaziglerin yılbaşı ulusal bayram ilan edilsin' çağrısı - Son Dakika


Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yaktı Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yaktı         
15:59
Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları         
15:53
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Brezilya'da doğum sancısı tutan kadın hastaneye yetişemeden otobüste doğurdu Brezilya'da doğum sancısı tutan kadın hastaneye yetişemeden otobüste doğurdu         
14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
15:58 Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yaktı
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
15:38 Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi
15:26 Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları
15:24 Vakaların 75 bine dayanması sonrası okullar erken kapanacak mı? Bakan Özer'den "devam" açıklaması
15:15 Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
15:02 Herkes merak ediyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 16:14:26. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'ta muhalefet partisinden "Amaziglerin yılbaşı ulusal bayram ilan edilsin" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement