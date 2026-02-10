Fas'ta Sel Felaketi: İnsani Yardım Devam Ediyor - Son Dakika
Fas'ta Sel Felaketi: İnsani Yardım Devam Ediyor

Fas\'ta Sel Felaketi: İnsani Yardım Devam Ediyor
10.02.2026 19:46
Fas'ta sel felaketi sonrası mahsur kalanlara yardım ulaştırılıyor, barınma merkezleri kuruluyor.

Fas'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su taşkınlarının ardından mahsur kalan bölgelere ve tahliye edilenler için oluşturulan kamplara insani yardım ulaştırılmaya devam ediyor.

Fas yetkililerinden alınan bilgilere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde yer alan Laraş, Kenitra, Sidi Kasım ve Sidi Süleyman illerinde selden etkilenen vatandaşların tahliyesi sürerken, su baskınları nedeniyle karayolu bağlantısı kesilen bölgelere gıda ve lojistik destek sağlanıyor.

Fas'ın, selden etkilenenler için Kenitra başta olmak üzere güvenli bölgelerde geçici barınma merkezleri ve çadır kentler kurduğu belirtiliyor.

Barınma merkezlerinde Faslılara gıda ve barınma imkanının yanı sıra sağlık ve eğitim imkanı sunulurken, özellikle hamile kadınlar ve yaşlılara yönelik sağlık taramaları yürütüldüğü aktarıldı.

Kenitra şehri yakınlarında kurulan El-Hemamis kampında, yaklaşık 3 bin aileden oluşan toplam 15 bin kişi barınırken, kırsal kesimden gelen vatandaşların geçim kaynağı olan hayvanları için özel alanlar bulunuyor.

Fas'ta 28 Ocak'tan bu yana Laraş, Sidi Kasım, Sidi Süleyman, Kenitra ve El-Kasr el-Kebir kentlerinde yoğun yağışlar sonucu barajların taşması ve su seviyesinin yükselmesiyle sel meydana geldi.

Kaynak: AA

