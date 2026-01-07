Fas’ta Şiddetli Yağışlar Can Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fas’ta Şiddetli Yağışlar Can Aldı

07.01.2026 02:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, ulaşım altyapısında hasar meydana geldi.

Fas'ta son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kentlerin ulaşım altyapısında hasar meydana geldiği bildirildi.

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkede kar yağışı, soğuk hava dalgası ve şiddetli rüzgarlara karşı uyarılarını yeniledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününe kadar ülkenin çeşitli bölgelerinde kar yağışı ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu.

Yerel basındaki habere göre, yetkililer olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmak ve yeni can kayıplarının önüne geçmek amacıyla yolları temizleme ve risk altındaki binaları tahliye etme çalışmalarını sürdürüyor.

Can kayıpları ve hasar

Yerel basında yer alan haberlerde, kurtarma ekiplerinin kuzeydeki Tarudant vilayetinin Evlat Berhil bölgesindeki Seyyidi Vaaziz Vadisi'nde ani sel baskınına kapılan bir baba ile kızının cansız bedenlerine ulaştığı bildirildi.

Haberde, baba ve kızının motosikletle seyahat ettikleri sırada vadideki suların aniden taşması sonucu sele kapıldıkları belirtilerek, şiddetli yağışların bazı yolların kapanmasına, çeşitli kentlerde ulaşım altyapısında hasara yol açtığı kaydedildi.

Öte yandan, başkent Rabat'ta yıkılma riski bulunan iki evin tedbir amaçlı tahliye edildiği ifade edildi.

Meteoroloji uyarıları yenilendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İfran, Bulman, Henifra, El-Havz, Tarudant, Ezilal ve Beni Mellal vilayetlerinde, 1200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde 15 ila 25 santimetre kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, Tingir, Varzazat ve Midelt (güneydoğu) ile Taza, Figuig, Taurirt, Gersif, Berkan ve Vucda-Angad (doğu) bölgelerinde ise 900 metre rakımdan itibaren kar yağışı ve saatte 75 ila 85 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgarların görülebileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer sahada

Fas resmi haber ajansı MAP, Seyyidi Binnur bölgesine bağlı Evlat Amran kasabasındaki yetkililerin, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmak amacıyla saha çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Haberde, Bölgesel Gözetim Komitesinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için önemli lojistik imkanları devreye soktuğu belirtildi.

Çalışmalar kapsamında bazı yolların yeniden ulaşıma açıldığı, bazı köylerde ise kuyulardan su tahliyesi için hidrolik pompaların kullanıldığı kaydedildi.

Fas'ta aralık ayında etkili olan aşırı yağmur ve kar yağışı nedeniyle Safi kentinde meydana gelen sellerde 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas’ta Şiddetli Yağışlar Can Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:45:12. #7.11#
SON DAKİKA: Fas’ta Şiddetli Yağışlar Can Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.