Fas'ta Şiddetli Yağışlar Sel ve Taşkınlara Neden Oldu - Son Dakika
Fas'ta Şiddetli Yağışlar Sel ve Taşkınlara Neden Oldu

07.02.2026 23:14
Fas'ta yoğun yağışlar sonucu 108 bin kişi tahliye edildi, yollar kapandı, gıda yardımı yapıldı.

Fas'ta şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel ve taşkınlar, bazı belde ile köylere giden yolların kapanmasına neden oldu.

Fas ordusu, kuvvetli yağışlar nedeniyle çevresi sularla çevrili bazı köylere gıda yardımı ulaştırdı, bazı bölgelerde de halkı tahliye etti.

Fas İçişleri Bakanlığından 4 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağmurlar sonucu sel ve taşkınların oluştuğuna işaret edilmişti.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve taşkınların ardından dört bölgeden 108 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

Fas'ta 28 Ocak'tan bu yana Laraş, Sidi Kasım, Sidi Süleyman, Kenitra ve El-Kasr el-Kebir kentlerinde yoğun yağışlar sonucu barajların taşması ve su seviyesinin yükselmesiyle sel meydana geldi.

Kaynak: AA

