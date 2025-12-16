Erzak odasında oynayan 3 yaşındaki Ferit feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Erzak odasında oynayan 3 yaşındaki Ferit feci şekilde can verdi

Erzak odasında oynayan 3 yaşındaki Ferit feci şekilde can verdi
16.12.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde oyun oynarken erzak odasına giren 3 yaşındaki Ferit Karakuş'un boğazına ağzına attığı fasulye tanesi takıldı. Ailesinin durumu fark etmesiyle ambulansla hastaneye kaldırılan küçük Ferit kurtarılamadı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Ferit Karakuş (3) oyun oynadığı sırada girdiği erzak odasında eline aldığı fasulye tanesini ağzına attı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Küçük çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ferit Karakuş, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Gökçe Mahallesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3-sayfa, Mardin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Erzak odasında oynayan 3 yaşındaki Ferit feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Esenboğa Havalimanı’na metro yapılacak Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan’a gidiyor Son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor
Taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaraladı Taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaraladı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı

15:38
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
15:08
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu İşte 2 cenaze çıkan ev
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev
15:05
Konyaspor maçında sakatlanmıştı Fenerbahçe’nin yıldızı tam 2 ay yok
Konyaspor maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızı tam 2 ay yok
15:04
PFDK’dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men Aralarında 24 hakem de var
PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var
14:46
Sadece 15 günleri var Türkiye’den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Karadeniz’de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 16:17:36. #7.12#
SON DAKİKA: Erzak odasında oynayan 3 yaşındaki Ferit feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.