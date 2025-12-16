Erzak odasında oynayan 3 yaşındaki Ferit feci şekilde can verdi

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Ferit Karakuş (3) oyun oynadığı sırada girdiği erzak odasında eline aldığı fasulye tanesini ağzına attı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Küçük çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ferit Karakuş, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Gökçe Mahallesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.