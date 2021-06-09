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Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider - Son Dakika

Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider

09.06.2021 14:42

Habertürk programcısı Veyis Ateş, suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosunda hedef olan kişiydi. Ateş, iddialarla ilgili sessizliğini korudu. Geçtiğimiz günlerde Ateş'e çağrıda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, "Ondan beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde yalanlaması" demişti. Altaylı, bugün yaptığı yeni açıklamada Ateş'in grup yönetimi tarafından izne yollandığını öne sürerek, "Bu aşamada başka ne yapacaktı. Aklanır döner, aklanmaz gider" ifadelerini kullandı.

Pazar günü yayınladığı 9. videoyla yine birçok ismi hedefe koyan suç örgütü lideri Sedat Peker, Habertürk programcısı Veyis Ateş'le ilgili de bir iddiada bulunmuştu. Veyis Ateş, Peker'in iddialarına henüz bir yanıt vermezken, gazeteci Fatih Altaylı aynı yayın grubunda çalıştığı Ateş'e çağrıda bulunmuş ve "Ondan beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde yalanlaması. Hodri meydan demesi. Hatta meseleyi yargıya taşıması. Onun yerinde olsam öyle yapardım" ifadelerini kullanmıştı. Altaylı'dan Veyis Ateş'le ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

"VEYİS ATEŞ AKLANIR DÖNER, AKLANMAZ GİDER"

Dün akşam Teke Tek'i veda ederek bitirdiğini hatırlatan Altaylı, "Çok açık biçimde 1 ay tatil yapacağım dedim çok önceden planlanmış bir tatil. Ama buna da anlam yüklemişler. Veyis Ateş yüzünden demişler" dedi. "Elbette ki, Veyis Ateş'in bir açıklama yapmamasından rahatsızım" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle yazdı:

"Veyis Ateş açıklama yapmıyor diye de her taşında emeğim olan, bugünün ortamında özgürce yazabildiğim bir yeri bırakıp gidecek halim yok. Ayrıca grup yönetimi de Veyis Ateş'i izne yolladı. Bu aşamada başka ne yapacaktı. Aklanır döner, aklanmaz gider. Ben ise yazılarımı zaten yazacağım. İznim bitince de geri geleceğim. Meydanı kimseye bırakmaya niyetim yok. Biline."

Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider

Fatih Altaylı, Sedat Peker, Veyis Ateş, Habertürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider - Son Dakika


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