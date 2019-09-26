Son Dakika Haberleri: Fatih Belediyesinden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramı
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Fatih Belediyesinden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramı

56 dakika önce

Fatih Belediyesi, İstanbul'da yaşanan deprem sebebiyle ilçedeki parklarda kalan 15 bin vatandaşa çorba ve su ikramında bulundu.

Fatih Belediyesinden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramı, System.String[]

Fatih Belediyesi, İstanbul'da yaşanan deprem sebebiyle ilçedeki parklarda kalan 15 bin vatandaşa çorba ve su ikramında bulundu.


Yaşanan deprem sebebiyle Fatih'te geceyi parklarda geçirecek 15 bin vatandaşa Fatih Belediyesi tarafından Fatih Kariye Parkı'nda çorba ve su ikramı yapıldı. Belediye ekipleri, gece boyunca Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı, Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkı, Fatih Camii avlusu, Kariye Parkı, Celalettin Öktem Parkı, Silivri Kapı Parkı, Koyun Baba Parkı, Molla Gürani Parkı, Kadırga Parkı gibi birçok noktada çorba ve su ikramına devam edeceği öğrenildi.


"Geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz"


Geceyi burada geçireceğini söyleyen Sema Bulut, "Çok korktuk, evimiz çok sallandı, o yüzden buradayız. Uğultu ile gelen bir sesti, çok kötüydü, geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz. Fatih Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.


"Korkumuzdan eve giremiyoruz, çorba iyi gelecek"


Çorbanın destek olduğunu söyleyen Musa Gürsel, "Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, onu çok seviyoruz. Korkumuzdan eve giremiyoruz, çorba iyi gelecek. Çorba bize destek oldu. Geceyi burada geçireceğiz" şeklinde konuştu - İSTANBUL

Fatih Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:27 Kaynak: İHA
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