Son Dakika Haberleri: Fatih Çintimar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Spor Fatih Çintimar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor

Fatih Çintimar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Çintimar, AA'nın

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Çintimar, AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceledi.

TAF Başkanı Çintimar, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" ve yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğraflarını beğenerek oy verdi.

Çintimar, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Başkan Çintimar, oylamada yer alan fotoğrafları çok beğendiğini belirtti.

Hüseyin Yıldız, Fatih Çintimar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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