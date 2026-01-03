Fatih Erbakan'dan ABD'ye Kınama

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, "Yeniden Refah Partisi olarak; emperyalizmin ve haksızlığın her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi, mazlum milletlerin yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz. ABD-İsrail Soykırım ikilisinin Venezuela'ya ve diğer hedef ülkelere yönelik eşkıyalıklarını reddediyor; uluslararası toplumu bu zulme karşı açık, net ve ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazze'deki soykırımın suç ortağı ABD'nin Venezuela işgalini en güçlü şekilde kınıyoruz! Sapkın Siyonizm anlayışının iki temsilcisi Trump ile Netanyahu, yılbaşını Mar-a-Lago'da çılgınca kutladıktan sonra, yeni yıla çok hızlı giriş yaptılar. İran'daki sokak olaylarına tam destek veren Trump, bu ülkeyi yine vuracağını, '(Hedefe) kilitlendik, cephanelerimiz yüklü ve fırlatmaya hazırız!' diyerek ilan etti.

"En güçlü şekilde kınıyoruz"

Hemen arkasından da Venezuala'ya saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini CIA operasyonu ile ülkeden kaçırma eşkıyalığı geldi. Mesajlar açık, tehdit açık… Soykırım ikilisinin tehditleri ve saldırganlığı sadece bazı ülkeler için değil, bütün dünya için! Yeniden Refah Partisi olarak; zulme karşı durmayı, mazlumun yanında saf tutmayı ve adil bir dünya düzenini savunmayı esas alan Milli Görüş anlayışımız gereği, Gazze'deki soykırımın suç ortağı ABD'nin Venezuela işgalini, hukuk tanımazlığını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Yıllardır ağır ambargolar ve yaptırımlarla kuşatma altına alınan Venezuela halkı, bugün açık bir şekilde cezalandırılmakta; bir milletin iradesi hiçe sayılmakta, bütün kaynaklarına çökülmek istenmektedir! ABD'nin Venezuela'ya karşı sergilediği saldırgan tutum yalnızca bu ülkeyi değil, uluslararası hukuku ve dünya barışını da tehdit etmektedir.

Güçlünün haklı sayıldığı bu adaletsiz düzen; insanlığı daha fazla kaosa, yoksulluğa ve çatışmaya sürüklemektedir. Yeniden Refah Partisi olarak; emperyalizmin ve haksızlığın her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi, mazlum milletlerin yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz. İnanıyoruz ki dünya; baskı, tehdit ve sömürüyle değil, haklının güçlü olduğu Adil Bir Dünya anlayışıyla huzura kavuşacaktır. ABD-İsrail Soykırım ikilisinin Venezuela'ya ve diğer hedef ülkelere yönelik eşkıyalıklarını reddediyor; uluslararası toplumu bu zulme karşı açık, net ve ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz."