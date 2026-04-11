Fatih Furtuna kim? Taşacak Bu Deniz’de Eren Vurdem iddiası güçleniyor

Ekranların reyting rekortmeni Karadeniz dizisi “Taşacak Bu Deniz”in son bölümünde Şerif’in en büyük destekçisinin Fatih Furtuna olduğu ortaya çıktı. Hikâyeye dahil olmasına rağmen yüzü hâlâ gösterilmeyen bu gizemli karakterin kim tarafından canlandırıldığı ise merak konusu oldu.
Sosyal medyada birçok isim gündeme gelirken, özellikle son olarak “Bir Gece Masalı” dizisinde izlenen Eren Vurdem için seyirciden yoğun bir talep oluştu.
Dizinin takipçileri tarafından yakından takip edilen Vurdem’in, “Taşacak Bu Deniz” ile ilgili yapılan bir paylaşıma yorum yapması ve bu yorumun beğenilmesi, iddiaları daha da alevlendirdi.
Sete gelen sarma görüntülerinin ardından Eren Vurdem’in sosyal medyada sarma paylaşması, bu detayın bir “şifre” olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.
Tüm bu gelişmeler sonrası gözler yapım ekibinden gelecek açıklamaya çevrildi. Fatih Furtuna karakterinin kim tarafından canlandırılacağı ise merakla bekleniyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?