Spor

Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 Yendi

07.02.2026 16:41
Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0'la geçti. Gol Serginho'dan geldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic (Dk. 67 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka (Dk. 73 Traore), Larsson (Dk. 73 Bartuğ Elmaz), Barış Jakob Kalaycı, Serginho (Dk. 87 Kone)

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen (Dk. 90 Giannetti), Paal, Saric (Dk. 76 Boli), Soner Dikmen, Ballet, Safuri (Dk. 61 Storm), Samet Karakoç (Dk. 46 Doğukan Sinik), Van de Streek

Gol: Dk. 5 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 15 Veysel Sarı, Dk. 68 Doğukan Sinik, Dk. 69 Saric, Dk. 79 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 49 Barış Jakob Kalaycı, Dk. 58 Biraschi (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.

50. dakikada Safuri'nin sağdan kullandığı frikikte ceza sahası içinde iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Doğukan Sinik'in yerden şutunda kaleci Grbic, uzanarak topu kontrol etti.

Aynı dakikada ceza sahası sağ çaprazından Babicka'nın sert şutunda kaleci Julian, topu kornere çeldi.

83. dakikada Paal'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Fatih Karagümrük, maçı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

