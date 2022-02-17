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Fatih Karagümrük - Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak - Son Dakika

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak

17.02.2022 14:07
Fatih Karagümrük - Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük - DG Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük - DG Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Çimen ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Karagümrük - Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak - Son Dakika


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