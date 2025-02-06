Fatih Portakal ekranlara veda ediyor - Son Dakika
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Televizyon

Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

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Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'la ilgili sözleri nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen ünlü gazeteci Fatih Portakal, emeklilik kararı aldı. Portakal, ekranlara tamamen veda edeceği tarihi açıkladı.

06.02.2025 20:11
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Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal geçtiğimiz hafta gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'a yönelik "Barış Pehlivan'ın yaptığı yanlıştı. Gazetecilik etiği açısından da yapmaması gerekirdi." sözleriyle gündeme geldi. Portakal'a birçok isim tepki gösterirken, ünlü sunucu dikkat çeken bir karar aldı.

FATİH PORTAKAL, EMEKLİYE AYRILIYOR

Fatih Portakal yaptığı açıklamayla, Youtube yayınlarını sonlandırdığını, Sözcü Tv'deki görevine de haziran ayında veda ederek, tamamen emekliye ayrılacağını söyledi. Portakal şu ifadeleri kullandı: "Pazartesi'den itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Yani süreli ya da süresiz bilmiyorum açıkçası.

"ARTIK 57 YAŞINA GELDİM"

Sözcü TV'de program yapmayı bırakacağım. Çünkü Haziran'dan sonra da tamamen emekli olmayı düşünüyorum. Artık 57 yaşına da geldim, bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum.

"İZMİR'DEKİ HAYATIMA GERİ DÖNECEĞİM"

Yeter artık diyorum, benim için de haber sunma süresinin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşayan bir insandım, İzmir'deki hayatıma geri döneceğim.

Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

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Son Dakika Televizyon Fatih Portakal ekranlara veda ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • GreenXmen:
    doğru bir karar. seni ekranda görmek istemiyorum. para habercisi 66 78 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    SOL KESİM BÖYLEDİR ELEŞTİRİLERE ASLA TAHAMMÜL EDEMEZLER EN HAS ADAMLARINI BİLE GÖZLERİNİ KIRPMADAN 2 DAKİKADA KAPININ ÖNÜNE KORLAR ÖRNEK ŞEKİL A 58 63 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    pek umrumda değil 49 48 Yanıtla
  • Noci Kono:
    çok durdu en önce içeri alınacak kişi bu zâten 34 57 Yanıtla
  • Esentepe:
    SENI DINLEYEN KITLEYE NE KITLESEN KITLE!!! 39 50 Yanıtla
  • miray:
    50 Bin TL Emekli Maaş Alıyor YETERDE Artar 39 10 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    Günde 1 saat çalışıyorsunuz zaten emeklisiniz.. 28 10 Yanıtla
  • Murat Ersoy:
    çokta tın. 23 9 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    üzüldüm çünkü gerçekleri söylemişti. bir gazeteci olarak söylüyorum birinin istegi dışında kaydini alip yayinlayamazsin. hele de boyle aşırı ozgur bir ulkede. 18 14 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bencede hayati kacirmayin izmirde siyaset bile yapabilirsiniz 22 8 Yanıtla
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