FATİH Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.
FATİH Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan müzik aletleri satan 4 katlı bir binanın 4'üncü katında 00.00 sıralarında çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla yangının çıktığı kata ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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12.10.2020 01:04:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te 4 katı binada yangın - Son Dakika