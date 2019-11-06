Son Dakika Haberleri: Fatih'te 6 katlı binada yangın
Son Dakika Güncel Fatih'te 6 katlı binada yangın

Fatih'te 6 katlı binada yangın

8 saat önce

Fatih'te 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 6 katlı binada yangın, System.String[]

Fatih'te 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dervişali Mahallesi Tercüman Yunus Sokak'ta 6 katlı bir binanın zemin katındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Duman nedeniyle bazı apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan 3 kadın ve bir çocuğu dışarı çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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