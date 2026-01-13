Fatih'te Çanta Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
Fatih'te Çanta Hırsızı Yakalandı

Fatih\'te Çanta Hırsızı Yakalandı
13.01.2026 09:59
Şilili hırsız, kafelerde üç kişinin çantasını çaldı, Bağcılar'da tutuklandı.

Fatih'te kafe ve lokantalarda sırt çantasını perdeleme yaparak 3 kişini sandalyelerine astığı çantaları çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. Şilili olduğu öğrenilen şüpheli Carlos Andres V.P. (38) Bağcılar'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kemalpaşa Mahallesi, Gençtürk Caddesi'nde 3 Ocak'ta meydana gelen olayda lokantada yemek yiyen M.H.'nin içinde cep telefonu ve kredi kartlarının bulunduğu çantası çalındı. Olayın ardından M.H.'nin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken 5 Ocak'ta Kemalpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi'ndeki restorandan M.E.S.'nin çantası çalındı. Polise giden M.E.S., çantasında 700 lira,50 dolar, 50 Ürdün dinarı, bin 200 İsrail Şekeli ile kredi kartları ve cep telefonunun bulunduğunu söyledi. Saatler sonra aynı bölgedeki başka bir lokantada T.D.'nin çantasının çalındığı ihbarı polise ulaştı. T.D.'nin çantasında ise 2 bin euro, 6 bin lira ile kredi kartı ve pasaportunun bulunduğu öğrenildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olayların ardından incelemeye alınan güvenlik kamerası görüntülerinde 3 hırsızın da aynı şüpheli olduğu tespit edildi. Görüntüler incelendiğinde, şüphelinin sırt çantasıyla iş yerlerine girdiği, belirlediği kadın mağdurların yanındaki masaya oturduğu görüldü. Bir süre sonra elindeki çantayla perdeleme yaparak, mağdurların sandalyelerine astıkları çantaları çalan hırsızın hızla uzaklaştığı görüldü.

ŞİLİLİ ŞÜPHELİ BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Güvenlik kameralarının izi sürülerek kimliği tespit edilen Şili uyruklu Carlos Andres V.P., Bağcılar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

