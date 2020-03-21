Fatih'te evden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı - Son Dakika

Fatih'te evden hırsızlık yapan 2 şüpheliden biri yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir evden 2 dizüstü bilgisayar ve 1 pasaportun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin eşkal bilgilerini tüm ekiplerle paylaştı.

Dün gece İskenderpaşa Mahallesi'nde devriye görevini yürüten gece bekçileri, görüntülerdeki şüphelilerden birine benzettikleri Rakip E'yi durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda Rakip E'nin hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlılardan biri olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve hırsızlık ile gasptan 7 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.