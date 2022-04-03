Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı - Son Dakika
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Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı

03.04.2022 15:10
Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı

Fatih'te metruk binada başlayan ve yan taraftaki ahşap binaya sirayet eden yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fatih'te metruk binada başlayan ve yan taraftaki ahşap binaya sirayet eden yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin yükseldiği yangında korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Fatih Yavuz Sultan Selim mahallesinde Kızıl Çıkmazı sokakta üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ve metruk olduğu öğrenilen binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında alevler binanın yan tarafından bulunan ahşap binaya sirayet etti. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaptıkları müdahale sonrası yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında sokak üzerinde panik yaşanırken, bazı vatandaşların itfaiye ekiplerine yardım ettikleri görüldü.

Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangının sıçradığı ahşap binanın sahibi Ahmet Demir " Biz Ramazan dolayısıyla yatıyorduk. Alt komşu telefon açtı 'Ahmet abi duman geliyor' dedi. 'Sizden mi geliyor' dedi. Balkona çıkıp baktığımda boş, virane bina tutuşmuş. Burada itfaiyeyi arayın dediler, hortumla söndürmeye çalıştım. Söndüremedik, sonuçta bina yandı. Bu hasta olan çocuğun yaktığını söylendi. Bir tane ruhsal hastalıklı çocuk vardı. Daha önce giriyordu. Kızmıştım, girme demiştim ama girmiş onun olduğu söyleniyor. Yandaki binada oturuyorum. Hemen çıktık, çocukları çıkardım. Alevleri söndürmek için ben içeri girdim. İçeriden müdahale edebildiğim kadar ettim ama tutuştu. 4 kişiydik içeride eşim ve 2 çocuğum vardı. Onlarda bir şey yok ama benim biraz göğsüm sıkışıyor, genel anlamda iyiyim" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı
Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı
Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı
Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı
Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı

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Fatih'te metruk ahşap binada çıkan yangın yan binaya sıçradı Fatih'te metruk ahşap binada çıkan yangın yan binaya sıçradı Son dakika haber! Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler Son dakika haber! Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler

Fatih Yavuz, İtfaiye, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı - Son Dakika
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