Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü

18.05.2022 16:12
Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te seyir halindeki nakliye aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Fatih'te seyir halindeki nakliye aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde seyir halindeki Fatih Belediyesine ait nakliye aracının taşıdığı ev eşyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark edip aracı durduran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle Yenikapı istikametinde oluşan trafik yoğunluğu aracın çekilmesiyle normale döndü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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