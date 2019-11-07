Son Dakika Haberleri: Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Son Dakika Dünya Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

6 saat önce

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı.

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı, System.String[]

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasına yönelik soruşturma sürerken, yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında kardeşlerden Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da modelist olan Oya Yetişkin'in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi. Bu bulgu üzerine yetkililer, 54 yaşındaki Oya Yetişkin'in siyanürlü meyve suyunu önce kardeşlerine içirdiğini, dairenin kapısına 'Dikkat siyanür var' yazdıktan sonra da kendisinin içmiş olabileceğini düşünüyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:58 
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