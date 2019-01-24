Fatih'te Seyir Halindeki İett Otobüsünde Yangın Çıktı

Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı Otobüsün motor kısmında çıkan yangına il müdahaleyi vatandaşlar yaptıİSTANBUL - Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

Otobüsün motor kısmında çıkan yangına il müdahaleyi vatandaşlar yaptı



İSTANBUL - Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförü yolcuları tahliye ederken, çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleriyle yangına müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre olay Fevzipaşa Caddesi'nde yaşandı. Yeşilpınar - Vezneciler seferi yapan 39 Y numaralı otobüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün motor kısmında çıkan alevleri gören şoför, yolcuları aşağı indirdi. Bu sırada çevredeki diğer sürücüler de yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis çağrıldı. Yangın itfaiyenin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü.

Görgü şahidi bir kadın Ayşe Ören, "Edirnekapı'da otobüsün tekerlek kısmından kıvılcım çıktığını gördük. Eşim kornaya bastı uyarmak için. Otobüs fark etmedi. Ta ki buraya gelene kadar. Buraya gelince alevler içinde kaldı. Arabayı cadde ortasına parketti eşim. Yangın tüpünü aldı ve söndürüldü" ifadelerini kullandı.

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