Fatih\'te Silahlı Gasp Olayı: 2 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir ikamette yaşanan silahlı tehdit ve gasp olayına ilişkin 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda olayın alacak verecek meselesinden çıktığı belirlendi.

Olay, Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde 5 Ocak günü saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Ş.Ç. (73) isimli şahıs cep telefonu üzerinden tehdit edilerek kendisinden para talep edildi. Olay sırasında adreste bulunan Ş.E. (67) ise şüphelilere parayı getirmemesi üzerine ikamete gelen silahlı şahıslar tarafından darp edildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, şüpheliler F.A. (28) ve B.E. (19), Sultangazi ilçesinde bir ikamette gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 5 adet fişek ve 1 gram esrar ele geçirilirken, olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Şüpheliler F.A. ve B.E. 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'gasp', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL