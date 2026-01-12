Fatih'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Fatih'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Fatih'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı
12.01.2026 12:13
İstanbul Fatih'te bir eve ateş açan B.A. gözaltına alındı, uyuşturucu ile tutuklandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir eve henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince, şüpheli aynı gün bir miktar uyuşturucu ve eylemi gerçekleştirdiği silahla gözaltına alınarak, tutuklandı.

Fatih ilçesi Seyid Ömer Mahallesi'nde, 6 Ocak günü gündüz vakti bir eve henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açıldı. Silah seslerini duyan mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya ilişkin çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yürütülen çalışmalar neticesinde, kimliği tespit edilen B.A. (20) isimli şahıs, aynı gün Fatih ilçesi Mevlanakapı Mahallesi'ndeki evinde suç unsuru silahla yakalandı. Şahsın adresinde arama gerçekleştiren polis ekipleri, evde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah veya ateşli mermi bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı
