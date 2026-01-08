Fatih'te Silahlı Saldırı: Şüpheli Kaçtı

Fatih'te çalıştığı cep telefonu dükkanından kısa süre önce ayrılan bir kişi, iş yerine silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
Sirkeci Doğubank'taki kısa süre önce ayrıldığı iş yerinin önüne gelen şüpheli, belinden çıkardığı silahla dükkana doğru ateş etti.
Şüpheli kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İş yeri ve çevresinde inceleme yapan ekiplerin şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
Öte yandan, silah seslerinin duyulmasıyla çevredeki vatandaşların başka bir cep telefonu dükkanına sığınmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
