Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika

Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

24.12.2020 23:48
Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı, System.String[]

Fatih'te 4 katlı bir apartmanda iddiaya göre çocukların devirdiği elektrik sobasından yangın çıktı. Apartmanı kaplayan dumandan 22 kişi etkilendi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Çorlulu Alipaşa Sokak üzerinde bulunan bir binada çıktı. İddiaya göre 4 katlı bir binanın birinci katında elektrikli ısıtıcı çalıştırıldı, bir süre sonra daire içerisinde bulunan çocuklar elektrikli soba ile oynamaya başladı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu dairede yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İTFAİYE MAHSUR KALANLARI KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında dumanların tüm binaya yayılması nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 8'i çocuk 22 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen vatandaşlara ise ambulansta oksijen verildi. Vatandaşları sokağa döken yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası sokakta bulunan vatandaşların evlerine dönmesi konusunda itfaiye aracından uyarı anonsu yapıldı.

Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İtfaiye, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika


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