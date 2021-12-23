Fatih'teki alacak verecek cinayetinde sanığa müebbet istendi - Son Dakika

Fatih'te 21 Haziran 2019'da alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu gerekçesiyle Ahmet Acar'ın, Mehmet Han'ı iş yerinde av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı sanık Ahmet Acar hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Ahmet Acar getirildi. Duruşmada müşteki yakınları ve avukatı Burak Göncü ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayhan Yeşiltaş maktül ile 3-4 yıl önce araç aldığını söyleyerek "Ölen Mehmet Han ile sanık arasında kimin kimden alacaklı olduğunu ve iş ilişkilerinin ne olduğunu bilecek kadar yakınlığım olmadı. Benim Mehmet Han ile herhangi bir yere para kaptırdığını söyleyecek kadar da yakınlığım yoktu" dedi. Tanık Nusret Yıldırım ise sanık ve ölenin kime ne borçları olduğunu bilmediğini söyledi. Maktül yakınları duruşmada uyarılara rağmen sürekli diyaloğa girmeleri, sanık Ahmet Acar'ın da tanık ifadelerine sürekli müdahale ettiği için mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldılar.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADISavcı esas hakkındaki mütalaasında maktül Mehmet Han ile sanık Ahmet Acar arasında ticari ilişkilerin bulunduğu, sanığın maktül ile konuşmak için iş yerine çağırdığı, konuşma sırasında sanığın maktülün kafasına silah dayayarak "Sen bana yanlış yaptın" dediği ve maktülün iş yerinden ayrıldığı anlatıldı. Kısa süre sonra maktülün tekrar sanığın iş yerine geldiği, sanığın da maktüle 6 el ateş edip öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Mütalaada sanık Ahmet Acar'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

TAHLİYE TALEBİMütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep eden sanık avukatı, "Maktülü vuran silah ve sahibinin kim olduğu bulunamadığı gibi bu ve benzeri hiçbir maddi delil ele geçirilememiştir. Olayın görgü tanığı da yoktur. Tanık olarak dinlenen kişiler olay öncesini ve sonrasını görmüşlerdir. Bu nedenle kuvvetli şüphe bulunmayan sanığın gerekirse adli kontrol tedbiriyle tahliyesini talep ederiz" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM Mahkeme heyeti suçun niteliği, mevcut deliler ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağından sanık Ahmet Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede maktul Mehmet Han ile şüpheli Ahmet Acar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olduğu, olay günü şüpheli maktulü iş yerine konuşmak için çağırdığı, maktul şüpheli ile ortak arkadaşı olan Mehmet S.C.'nin de şüpheli ile konuşmaya giderken yanında gelmesini istediği anlatılıyor. Maktulün arkadaşıyla birlikte şüphelinin iş yerine gittiği, şüphelinin maktulün başına silah dayadığı Mehmet S.C.'nın araya girerek maktulü iş yerinden uzaklaştırdığı, ancak maktulün bir süre sonra tekrar şüphelinin iş yerine geldiği anlatılıyor. Şüpheli iş yerine gelen maktule pompalı tüfekle ateş ettiği, maktule 6 adet merminin göğsüne, başına, boynuna, karnına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi üzerine hayatını kaybettiği anlatılıyor. Şüpheli Ahmet Acarın olay yerinden kaçtığı, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve şüphelinin 26 Ağustos'ta yakalandığı aktarılıyor. Olayda ele geçen av tüfeğinin kriminal raporunda öldürmeye elverişli silahlardan olduğu, tüfek ile edilen ateş sayısı ve şiddeti ve ateş edilen bölgelerin hayati bakımdan önemi açısından göz önüne alındığında şüphelinin eylemi kasten öldürme kastı ile gerçekleştiğinin anlaşıldığı anlatılıyor. İddianamede şüpheli Ahmet Acar'ın "Kasten Öldürme" suçundan cezalandırılmasını isteniyor.