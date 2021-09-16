Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Terim'in İtalyan medyasından gelen sorulara İtalyanca cevap vermesi gündem oldu.
Deneyimli hocanın İtalyanca konuştuğu anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi. Sarı-kırmızılılar tarafından binlerce etkileşim alan o anlar kısa sürede viral oldu. Taraftarlar, paylaşımlarıyla Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu - Son Dakika Spor