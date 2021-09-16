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Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası "İtalyanca" şov! Basın toplantısına damga vurdu - Son Dakika

Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası "İtalyanca" şov! Basın toplantısına damga vurdu

16.09.2021 23:14

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında sorulara İtalyanca cevap verdi. Deneyimli hocanın o anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Terim'in İtalyan medyasından gelen sorulara İtalyanca cevap vermesi gündem oldu.

FATİH TERİM'İN İTALYANCA KONUŞTUĞU ANLAR İLGİYLE İZLENDİ

Deneyimli hocanın İtalyanca konuştuğu anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi. Sarı-kırmızılılar tarafından binlerce etkileşim alan o anlar kısa sürede viral oldu. Taraftarlar, paylaşımlarıyla Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu
Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu
Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu
Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası İtalyanca şov! Basın toplantısına damga vurdu

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası "İtalyanca" şov! Basın toplantısına damga vurdu - Son Dakika
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