Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası "İtalyanca" şov! Basın toplantısına damga vurdu

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında sorulara İtalyanca cevap verdi. Deneyimli hocanın o anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Terim'in İtalyan medyasından gelen sorulara İtalyanca cevap vermesi gündem oldu. FATİH TERİM'İN İTALYANCA KONUŞTUĞU ANLAR İLGİYLE İZLENDİ Deneyimli hocanın İtalyanca konuştuğu anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi. Sarı-kırmızılılar tarafından binlerce etkileşim alan o anlar kısa sürede viral oldu. Taraftarlar, paylaşımlarıyla Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

Son Dakika

Temizlik konusunda öğrencilere tepki çeken ifadeler kullanan müdür yardımcısı açığa alındı

16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti

Lazio galibiyeti Fatih Terim'i mest etti: Müthiş bir şey

Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor

Celal Şengör'den skandal ifadeler! Öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığı anısını anlattı

Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü

Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor

İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu