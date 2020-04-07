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Fatih Terim'den vefat italyan gazeteci arkadaşına anma
6 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti için anma mesajı yayımladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti için anma mesajı yayımladı.
İtalya'da Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemden arkadaşı olan ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rialti için geçen sene çekilmiş bir videoyu paylaşan Terim, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.
Corriere dello Sport'ta çalışan ve Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen Rialti, 69 yaşındaydı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:54 Kaynak: AA
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