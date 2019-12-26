Fatih Terim'e hakaret davası! 2 yıla kadar hapis... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'e hakaret davası! 2 yıla kadar hapis... - Son Dakika Spor

Fatih Terim'e hakaret davası! 2 yıla kadar hapis...

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından kendisi hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle spor yorumcusu Turgay Demir hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fatih Terim'e hakaret davası! 2 yıla kadar hapis..., System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından kendisi hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle spor yorumcusu Turgay Demir hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


Yürütülen soruşturma sonucunda Turgay Demir hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca dava açıldı. İddianamede, şüpheli Turgay Demir'in 2 Mayıs 2019'da Fatih Terim'e yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hakaret içerikli paylaşım yaptığı ifade edildi.


Şüpheli Turgay Demir'in ifadesinde, cep telefonunda bulunan 'Siri' isimli uygulamayı kullanarak mesajı yazdığını ve programın söylediği sözleri yanlış anlayarak yazıp, ardından paylaştığını söylediğine yer verildi.


İddianamede, suçun uzlaştırmaya tabi olduğu gerekçesiyle dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı belirtildi. Şüpheli Turgay Demir'in "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Demir'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.


Turgay Demir, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:53 
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