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Fatih Terim'in corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıkması sonrası Cedi Osman...
6 saat önce
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bir geçmiş olsun mesajı da Cedi Osman'dan geldi. Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Fatih hocam. Sen bu zorluğu da aşar, eskisinden daha güçlü dönersin" ifadelerini kullandı.
Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in bu sözleri gündem olmuştu Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:39
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