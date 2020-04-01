Fatih Terim taburcu olur olmaz kolları sıvadı!

Sekizinci günde hastaneden taburcu olup evine geçti, ilk işi ise yokluğunda takımının neler yaptığını kontrol etmekti. Terim, gün boyunca oyuncularının bireysel idman verilerini incelerken, ailelerinin durumuyla da yakından ilgilendi.



Bir yandan koronavirüs ile mücadele ediyor, diğer taraftan iş aşkı peşini bırakmıyor... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneden taburcu edilip eve geçer geçmez kolları sıvadı, işe başladı. 66 yaşındaki çalıştırıcı, takım kontrolüne kaldığı yerden devam ederken, yokluğundaki tüm bireysel idman verilerini istedi. Yardımcı ekibinin hazırladığı raporları tek tek inceleyen Terim, bundan sonra yapılması gerekenleri de sanki lig yarın başlayacakmış gibi programladı. Fatih hoca, oyuncuların aileleri hakkında da detaylı bilgi isteyerek, günlük telekonferans toplantılarının sürmesi ve iletişimin kaybedilmemesi talimatını verdi.









En çok onlara sevindi



Hastanede geçirdiği günler boyunca, Terim'i en çok mutlu eden detay, taraftarların ona sunduğu sevgi gösterisiydi. Sosyal medyada hazırlanan ve kızlarının kendisine gönderdiği videoları izleyip duygulanan Fatih hoca, sevenlerinin dualarıyla bu hastalığı atlatmak üzere olduğunu düşünüyor. (Fanatik)



