Fatih Ürek Hayatını Kaybetti

Liv Hospital Vadi İstanbul'dan yapılan açıklamada, durumu aniden kötüleşen ve kardiyak arrest gelişen şarkıcı Fatih Ürek'in yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Şarkıcı ve sunucu Ürek'in ölümüne ilişkin Liv Hospital tarafından yapılan açıklamada, "Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2025 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış, ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir. Fatih Ürek'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL