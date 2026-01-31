Fatma Aksal, Edirne'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Fatma Aksal, Edirne'de Vatandaşlarla Buluştu

Fatma Aksal, Edirne\'de Vatandaşlarla Buluştu
31.01.2026 12:16
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aksal, Yıldırım Beyazıt ve Yıldırım Hacı Sarraf mahallelerinde ziyaretlerde bulundu.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Aksal, iletilen her talebi kısa gerçekleştirmek için çaba harcadıklarını belirtti.

Aksal, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı ve AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Muhtarı Rıza Ütürükçü, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Fuat Tabakpehlivan ve vatandaşlar Aksal ile beraberindekilere mahallelerinin taleplerini iletti.

Kaynak: AA

