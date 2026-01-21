Fatma Başak Coşer, Kick Boks Türkiye Üçüncüsü Oldu

Çankırı'da yaşayan 24 yaşındaki Fatma Başak Coşer, vücut geliştirme sporu için gittiği salonda hocalarının yönlendirmesiyle başladığı kick boksta 5 ay sonra Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu.

Çankırı'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatma Başak Coşer, vücut geliştirme için gittiği spor salonunda hocalarının tavsiyesi üzerine kick boksa başladı. Kısa sürede kendini geliştiren Coşer, 5 aylık deneyimiyle bu yıl Burdur'da düzenlenen Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Fatma Başak Coşer, şampiyonada Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Fatma Başak Coşer: "5 aydır yaptığım bir branşta, katıldığım ilk müsabakadan madalyayla dönmek çok güzel bir duygu"

Yarı finalde dünya şampiyonu ile karşılaştığını söyleyen Fatma Başak Coşer, "Bu spora hocalarımın teşvikiyle başladım. Yunus Emre Balıkcı hocamla çalışıyordum. Daha sonra hocam beni destekledi ve yeteneğim olduğunu söyledi. Üniversitenin imkanlarını da birleştirerek antrenmanlara hem spor kulübünde hem de üniversitenin antrenman salonunda devam ettim. Ardından Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Yaklaşık 500 deneyimli sporcunun yer aldığı, oldukça kalabalık bir turnuvaydı. Yarı finalde ise dünya şampiyonu bir sporcu ile karşılaştım. Güzel bir müsabaka çıkardık. Bu sporu yalnızca 5 aydır yapıyorum. 5 aydır yaptığım bir branşta, katıldığım ilk müsabakadan madalyayla dönmek benim için çok güzel bir duygu oldu. Zaten aktif olarak spor yapıyordum ancak dövüşe olan yeteneğimi hocalarım fark etti ve beni bu yönde yönlendirdiler. 5 aylık süreçte okul tempomun yoğun olmasından dolayı bazı dönemlerde antrenman yükümüz azaldı. Haftada 4-5 gün antrenman yapıyorduk. Bunun yanı sıra beslenmeme ve kiloma da dikkat ediyordum. Hocalarımın ısrarı ve desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Böyle bir derece elde ettiğim için çok mutluyum" dedi.

Yunus Emre Balıkcı: "5 aylık bir antrenman süreciyle ringe çıkıp, milli sporculara karşı mücadele etti"

5 aylık süreçte sporcusunun büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen Antrenör Yunus Emre Balıkcı, "Sporcumuz kulübümüze fitness amacıyla geldi. Kendisine kısa bir antrenman yapmayı önerdik. Birlikte antrenman yaptığımızda yeteneğini fark ettik ve ardından birlikte çalışmalara başladık. Üniversitede de bir kick boks takımımız bulunuyordu. Bu nedenle üniversitede de antrenmanlara devam ettik. Üniversiteler arası kick boks müsabakasına hazırladık. Bu süreçte kendisi elinden gelenin fazlasını yaptı. Antrenmanlarda son noktaya kadar kendini veren, son derece azimli bir sporcu. Yaptığı branş cesaret gerektiren bir iş çünkü yalnızca 5 aylık bir antrenman süreciyle ringe çıkıp milli sporculara karşı mücadele etti. Bu mücadelesi bizleri son derece gururlandırdı" diye konuştu. - ÇANKIRI