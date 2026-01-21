Fatma Başak Coşer, Kick Boks Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fatma Başak Coşer, Kick Boks Türkiye Üçüncüsü Oldu

Fatma Başak Coşer, Kick Boks Türkiye Üçüncüsü Oldu
21.01.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da 24 yaşındaki Fatma, 5 aylık kick boks deneyimiyle Türkiye şampiyonasında 3. oldu.

Çankırı'da yaşayan 24 yaşındaki Fatma Başak Coşer, vücut geliştirme sporu için gittiği salonda hocalarının yönlendirmesiyle başladığı kick boksta 5 ay sonra Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu.

Çankırı'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatma Başak Coşer, vücut geliştirme için gittiği spor salonunda hocalarının tavsiyesi üzerine kick boksa başladı. Kısa sürede kendini geliştiren Coşer, 5 aylık deneyimiyle bu yıl Burdur'da düzenlenen Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Fatma Başak Coşer, şampiyonada Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Fatma Başak Coşer: "5 aydır yaptığım bir branşta, katıldığım ilk müsabakadan madalyayla dönmek çok güzel bir duygu"

Yarı finalde dünya şampiyonu ile karşılaştığını söyleyen Fatma Başak Coşer, "Bu spora hocalarımın teşvikiyle başladım. Yunus Emre Balıkcı hocamla çalışıyordum. Daha sonra hocam beni destekledi ve yeteneğim olduğunu söyledi. Üniversitenin imkanlarını da birleştirerek antrenmanlara hem spor kulübünde hem de üniversitenin antrenman salonunda devam ettim. Ardından Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Yaklaşık 500 deneyimli sporcunun yer aldığı, oldukça kalabalık bir turnuvaydı. Yarı finalde ise dünya şampiyonu bir sporcu ile karşılaştım. Güzel bir müsabaka çıkardık. Bu sporu yalnızca 5 aydır yapıyorum. 5 aydır yaptığım bir branşta, katıldığım ilk müsabakadan madalyayla dönmek benim için çok güzel bir duygu oldu. Zaten aktif olarak spor yapıyordum ancak dövüşe olan yeteneğimi hocalarım fark etti ve beni bu yönde yönlendirdiler. 5 aylık süreçte okul tempomun yoğun olmasından dolayı bazı dönemlerde antrenman yükümüz azaldı. Haftada 4-5 gün antrenman yapıyorduk. Bunun yanı sıra beslenmeme ve kiloma da dikkat ediyordum. Hocalarımın ısrarı ve desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Böyle bir derece elde ettiğim için çok mutluyum" dedi.

Yunus Emre Balıkcı: "5 aylık bir antrenman süreciyle ringe çıkıp, milli sporculara karşı mücadele etti"

5 aylık süreçte sporcusunun büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen Antrenör Yunus Emre Balıkcı, "Sporcumuz kulübümüze fitness amacıyla geldi. Kendisine kısa bir antrenman yapmayı önerdik. Birlikte antrenman yaptığımızda yeteneğini fark ettik ve ardından birlikte çalışmalara başladık. Üniversitede de bir kick boks takımımız bulunuyordu. Bu nedenle üniversitede de antrenmanlara devam ettik. Üniversiteler arası kick boks müsabakasına hazırladık. Bu süreçte kendisi elinden gelenin fazlasını yaptı. Antrenmanlarda son noktaya kadar kendini veren, son derece azimli bir sporcu. Yaptığı branş cesaret gerektiren bir iş çünkü yalnızca 5 aylık bir antrenman süreciyle ringe çıkıp milli sporculara karşı mücadele etti. Bu mücadelesi bizleri son derece gururlandırdı" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Fatma Başak, Kick Boks, Türkiye, Çankırı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatma Başak Coşer, Kick Boks Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:09:24. #7.11#
SON DAKİKA: Fatma Başak Coşer, Kick Boks Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.