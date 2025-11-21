Üvey kızına dışkı yediren anne, üvey oğlunun ölümü ile ilgili tekrar yargılanacak - Son Dakika
Üvey kızına dışkı yediren anne, üvey oğlunun ölümü ile ilgili tekrar yargılanacak

Üvey kızına dışkı yediren anne, üvey oğlunun ölümü ile ilgili tekrar yargılanacak
21.11.2025 17:29
Kayseri'de 8 yaşındaki üvey kızına insan dışkısı yedirdiği suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası alan kadın, şimdi de 6 yaşındaki üvey oğlunun ranzadan düşüp hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. Kadın, taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma suçundan tekrar yargılanacak.

Kayseri'de üvey kızı B.Y.'ye (8) insan dışkısı yedirdiği suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası alan Fatma Y., üvey oğlu R.Y.'nin (6) ranzadan düşüp, hayatını kaybetmesi ile ilgili tekrar yargılanacak.

Kentte yaşayan Fatma Y. hakkında üvey oğlu R.Y.'nin 15 Ağustos 2020'de ranzadan düşerek ölmesi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan iddianame hazırlandı. Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası yargılaması yapılan Fatma Y., 14 Eylül 2021'de görülen karar duruşmasında; 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hakimi, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

EZİYET SUÇUNDAN DAVA

Diğer yandan Fatma Y'nin eşi C.Y., oğlunun ölümü sonrası kızı B.Y.'nin ve eşinin davranışlarından şüphelenerek eve ses kayıt cihazı koydu. 15 Ağustos 2020 ile 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında meydana gelen olayda, ses kayıt cihazında Fatma Y.'nin, üvey kızı B.Y.'ye farklı tarihlerde hakarette bulunup, eziyet ettiği ve insan dışkısı yedirdiği ortaya çıktı. C.Y.'nin şikayeti sonrası Fatma Y. hakkında bu kez 'Eziyet' suçundan dava açıldı.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kayseri 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Fatma Y. ile mağdur B.Y. ve babası C.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Fatma Y.'yi, 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın daha önce mahkumiyetinin bulunması, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak sanığın etkin pişmanlık gösterip, yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

İSTİNAF KARARI ONADI

Mağdur, B.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar, sanığın en üst sınırdan ceza alması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı incelemede mağdur avukatı Avşar'ın istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, başvuruların esastan reddine karar verdi. Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

ERTELENEN KARAR KALDIRILDI

Eziyet davasının sonuçlanmasının ardından Fatma Y.'nin ertelenen 1 yıl 8 ay hapis cezası kararı, 5 yıllık denetim sürecinde suç işlediği gerekçesiyle kaldırıldı. Buna göre; Fatma Y., tekrar Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan yargılanacak.

Kaynak: DHA

