Fatoş Sarıgül ve Burak Kaya ilk kez konuştu

Aylardır konuşulan Fatoş Altınbaş- Burak Kaya aşkı belgelendi! İddialara göre her iki taraf da evliyken başlayan aşk, inkar edilmiş ve yalanlanmış olmasına rağmen her ikisinin de evliliğine mal olmuştu. Fatoş Altınbaş ve Emir Sarıgül , 2019'da ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Kaya Holding'in veliahtlarından Burak Kaya ile evli olan siyasetçi Cavit Çağlar 'ın kızı Yasemin Çağlar da bu ihaneti affetmemiş ve 13 yıllık evliliklerini tek celsede bittiği iddia edilmişti.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Burak Kaya-Fatoş Altınbaş aşkını satırlarına taşıdı. Ekim 2019'da Emir Sarıgül'den boşanan, cemiyet hayatının ünlü ismi Fatoş Altınbaş ile Temmuz 2020'de Yasemin Çağlar'dan boşanan Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya aşk yaşıyor. Evet, yanlış okumadınız... Fatoş Hanım ile Burak Bey'in geçen yıl bir ara aşk yaşadıkları konuşulmuş ancak aralarındaki dostluğun yanlış yorumlandığı ortaya çıkmıştı.

Geçen hafta haklarında yeniden aşk dedikoduları ayyuka çıkınca işin aslını öğrenmek için hem Fatoş Altınbaş'ı hem de Burak Kaya'yı aradım. Burak Bey "Fatoş Hanım ile birlikteyiz, dostluğumuz birkaç ay önce aşka dönüştü" derken Fatoş Hanım da "Burak Bey ile bir dostluğumuz vardı. Bu dostluk zamanla aşka evrildi" dedi.