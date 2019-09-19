Son Dakika Haberleri: Fatsa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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Fatsa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

34 dakika önce

19 Eylül Gaziler Günü, Ordu'nun Fatsa ilçesinde kutlandı.

Fatsa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü, Ordu'nun Fatsa ilçesinde kutlandı.


Gaziler Günü nedeniyle Hükümet Konağı önünde bir kutlama programa düzenlendi. Tören Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program şiirlerin okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile son buldu.


Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından gazilere Fatsa Belediyesi organizasyonunda Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde yemek ikramı yapıldı.


Törene, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Binbaşı Musa Ünsal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
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